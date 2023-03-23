В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
23 марта 202309:09
Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе. Об этом сообщила администрация города.
Взрыв прогремел на улице Крупской, отмечает телеканал «360».
«Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Позже в региональном управлении МВД заявили, что в результате ЧП пострадал полицейский. Сотрудника доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
На месте работают правоохранители и экстренные службы, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- В ЛНР заявили, что Киев минирует дороги в Харьковской области
- В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
- Марочко сообщил, что Киев использует мобильные станции РЭБ
- В США призвали убедить Украину «продать» России новые регионы
- Медведев допустил, что Запад будет вмешиваться в выборы президента России
- СМИ: Главы трех российских регионов могут уйти в отставку
- Медведев: Украина - часть России
- Медведев назвал МУС «международно-правовым импотентом»
- Антонов: Поставки Украине снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон
- Forbes: банковская система России устойчивее западной
22 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru