В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе. Об этом сообщила администрация города.

СМИ сообщили о звуке мощного взрыва в Курске

Взрыв прогремел на улице Крупской, отмечает телеканал «360».

«Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Позже в региональном управлении МВД заявили, что в результате ЧП пострадал полицейский. Сотрудника доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работают правоохранители и экстренные службы, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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