В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

Медведев считает, что арест Путина за рубежом стал бы равносилен объявлению войны «Коммерсант» сообщил о продолжении губернаторских отставок Минздрав намерен вчетверо увеличить число военных учебных центров в медвузах Чехия до конца марта 2024 года продлит действующий запрет на выдачу россиянам и белорусам виз Росстат сообщил о снижении доли россиянок, желающих иметь троих и более детей