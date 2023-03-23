Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом спецслужб Украины
Взрыв в Мелитополе был терактом, к которому причастны украинские спецслужбы. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В четверг в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, напоминает телеканал «360». При взрыве пострадал полицейский, пишет Ura.ru.
По словам Рогова, произошедшее — «безусловно, теракт», и Киев в очередной раз продемонстрировал свою «террористическую сущность».
«Это элемент запугивания и попытка террористов дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории Запорожской области», — цитирует чиновника РИА Новости.
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