Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом спецслужб Украины

Взрыв в Мелитополе был терактом, к которому причастны украинские спецслужбы. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

В четверг в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, напоминает телеканал «360». При взрыве пострадал полицейский, пишет Ura.ru.

По словам Рогова, произошедшее — «безусловно, теракт», и Киев в очередной раз продемонстрировал свою «террористическую сущность».

«Это элемент запугивания и попытка террористов дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории Запорожской области», — цитирует чиновника РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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