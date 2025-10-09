«Санкции ни при чем!»: Почему Иран отказался от «строгости» к хиджабам
Вслед за отменой полиции нравов Иран продолжает избавляться от лишнего консерватизма, при этом носить хиджабы хотят не все, сказал в эфире НСН Раджаб Сафаров.
В Иране нет законов о строгом ношении хиджабов, а связанные с этим перемены не связаны с желанием угодить мировому сообществу, объяснил в интервью НСН генеральный директор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров.
Ранее СМИ сообщили, что в Иране якобы отменили закон об обязательном ношении хиджабов, чтобы посмотреть на реакцию населения. Сафаров заявил, что это фейк.
«Волна новостей в прессе о том, что в Иране отменены требования по отношению к обязательному ношению хиджаба, не соответствует действительности. Во-первых, в Иране просто нет закона о хиджабе, поэтому нет смысла отменять то, чего нет. Есть кодекс поведения иранской женщины в соответствии с нормами ислама, традициями и обычаями этого народа. На самом деле, в Иране сейчас звучат призывы некоторых ветвей власти оптимизировать, модернизировать и привести в соответствие с современными требованиями нормы жизни, в том числе и отношение к хиджабу. Это вовсе не из-за того, что Иран находится под жестким давлением международного сообщества и якобы хочет показать изменения в обществе, чтобы избежать санкций. Также пишут, что в стране протестные настроения и иранское правительство идет на послабления, чтобы сбить эту волну. Это совсем не так», - подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что в Иране больше не существует Полиции нравов, а женщин в этой стране не хватают на улицах из-за их одежды.
«Иранское общество избавляется от излишнего консерватизма. Ярким примером этого служит то, что совсем недавно в Иране отменили институт полиции нравов. Это была структура, представители которой ходили по улицам, следили за нарушительницами порядка, вылавливали женщин, которые не совсем аккуратно относились к хиджабам, и те получали наказания. Сегодня в Иране и близко нет такого, что могут подойти на улице к женщине, посадить ее в автобус и увезти куда-то. В иранском обществе есть огромное количество женщин, которые выросли во втором-третьем поколении в рамках твердых норм ислама, они даже на подсознательном уровне не могут себя ощущать без хиджаба, ношение которого является для них гарантией спокойствия и безопасности. Но есть и много женщин, которые не хотели бы носить хиджаб. И те, и другие - граждане Исламской Республики. Такая проблема есть, и должно быть принято решение, которое гармонизирует иранское общество», - заключил собеседник НСН.
Осенью 2022 года в Иране вспыхнули беспорядки в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
