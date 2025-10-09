В Иране нет законов о строгом ношении хиджабов, а связанные с этим перемены не связаны с желанием угодить мировому сообществу, объяснил в интервью НСН генеральный директор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров.

Ранее СМИ сообщили, что в Иране якобы отменили закон об обязательном ношении хиджабов, чтобы посмотреть на реакцию населения. Сафаров заявил, что это фейк.