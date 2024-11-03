В Иране студентка разделась на улице в знак протеста против хиджаба

В Иране девушка разделась в знак протеста против ношения хиджаба, передает Iran International.

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Студентку Тегеранского университета задержали дружинники за отказ надеть хиджаб. При задержании ее сильно избили. Однако, в качестве протеста, она решила продолжить ходить по улице в нижнем белье.

Когда же студентка попыталась уйти, ее перехватила группа мужчин и запихнула в автомобиль. В университете заявили, что охрана заведения задержала «непристойную» студентку и передала правоохранительным органам. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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