В Иране студентка разделась на улице в знак протеста против хиджаба

Студентку Тегеранского университета задержали дружинники за отказ надеть хиджаб. При задержании ее сильно избили. Однако, в качестве протеста, она решила продолжить ходить по улице в нижнем белье.



Когда же студентка попыталась уйти, ее перехватила группа мужчин и запихнула в автомобиль. В университете заявили, что охрана заведения задержала «непристойную» студентку и передала правоохранительным органам. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить ношение никабов в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

