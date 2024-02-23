Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут готовить новое контрнаступление. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, Украина «продолжит свою историю в Чёрном море».
«Тезисно: юг очень важен... нужно защитить восток», — сказал глава государства.
Он также добавил, что силы не равны, поэтому для ВСУ даже оборона является «большим вызовом».
Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что украинские власти готовят «нечто особенное» на 25 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru