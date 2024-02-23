Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ

По его словам, Украина «продолжит свою историю в Чёрном море».

«Тезисно: юг очень важен... нужно защитить восток», — сказал глава государства.

Он также добавил, что силы не равны, поэтому для ВСУ даже оборона является «большим вызовом».

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что украинские власти готовят «нечто особенное» на 25 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

