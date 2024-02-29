Разведка Италии: контрнаступление Украины провалилось из-за его ожидаемости и цейтнота
В 2023 году контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за дефицита времени на подготовку и отсутствия внезапности, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ежегодный доклад разведслужб Италии.
«Ход украинского контрнаступления не достиг основной запланированной цели, а именно разрыва сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Среди основных факторов, повлиявших на операцию, выделяется недостаток времени, отведенного для подготовки войск», – сказано в документе.
Другой причиной провала контрнаступления называются ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии с украинской стороны.
Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины стал поворотным моментом на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru