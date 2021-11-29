Саакашвили прибыл в суд и отказался быть «частью комедии»

«Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии», - сказал Саакашвили.

У Тбилисского городского суда, где идет процесс над экс-президентом, начались стычки его сторонников с полицией, сообщает РИА Новости. Митингующие перекрыли проспект, создав огромную пробку. Между полицией и демонстрантами продолжаются перепалки.

Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему грузинское общество возмущено отношением властей к Саакашвили, здоровье которого подкосила многодневная голодовка.

