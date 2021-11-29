Саакашвили прибыл в суд и отказался быть «частью комедии»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник впервые после ареста присутствует на судебном процессе по обвинениям в растрате бюджета, превышении полномочий и избиении депутата.

По данным ТАСС, судьи запретили адвокатам Саакашвили вести прямую трансляцию заседания.

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«Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии», - сказал Саакашвили.

У Тбилисского городского суда, где идет процесс над экс-президентом, начались стычки его сторонников с полицией, сообщает РИА Новости. Митингующие перекрыли проспект, создав огромную пробку. Между полицией и демонстрантами продолжаются перепалки.

Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему грузинское общество возмущено отношением властей к Саакашвили, здоровье которого подкосила многодневная голодовка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиГрузия
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