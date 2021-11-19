«Грузинский Остап Бендер»: Саакашвили с испорченным имиджем не нужен США

Репутация Михаила Саакашвили настолько испорчена, что власти США могут и не захотеть с ним работать, рассказал американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к США за помощью. «Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», - заявил Саакашвили в записке, которую передал через своих адвокатов в среду, 17 ноября. В Грузии политику грозит до 9 лет заключения, он продолжает голодовку в знак протеста против своего задержания.