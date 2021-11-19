«Грузинский Остап Бендер»: Саакашвили с испорченным имиджем не нужен США
Саакашвили «наследил» в каждой из стран, где вел свою политическую деятельность, считает американист Константин Блохин.
Репутация Михаила Саакашвили настолько испорчена, что власти США могут и не захотеть с ним работать, рассказал американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к США за помощью. «Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», - заявил Саакашвили в записке, которую передал через своих адвокатов в среду, 17 ноября. В Грузии политику грозит до 9 лет заключения, он продолжает голодовку в знак протеста против своего задержания.
«Я, честно, не могу припомнить, кому из иностранных политиков таким вот образом помогали США, затрудняюсь ответить. Но, думаю, вопрос даже не в этой плоскости лежит. Тут вопрос, захотят ли США ему помогать? За Саакашвили идет уже такой шлейф, он успел наследить буквально везде, во многих случаях себя дискредитировал, это такой грузинский Остап Бендер. Понятно, что Соединенные Штаты уже не рассматривают его в качестве политика, который сможет выполнять свою роль, потому что он уже на Украине наследил, в Грузии, и так далее. Есть ли желание у США ему помогать?», - задался вопросом американист.
Блохин отметил, что руководству США проще работать с новыми политиками, чем пытаться реабилитировать Саакашвили.
«Я думаю, что, если мы говорим о возможной политике, то властям США легче будет найти какую-нибудь другую персону и сформировать из нее проамериканского кандидата с незапятнанным имиджем. А Саакашвили, конечно, демонстрирует высокую степень политической выживаемости, но уже большой вопрос, захотят ли на него США делать ставки», - заключил он.
Ранее в ноябре Саакашвили отказался от лечения после того, как Минюст обнародовал кадры, на которых заключенный принимает пищу. Об этом рассказал врач бывшего грузинского лидера Николоаз Кипшидзе.
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