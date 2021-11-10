В Грузии рассказали, почему голодного Саакашвили боятся олигархи
Грузинское общество возмущено отношением властей к голодающему Саакашвили, причем недовольны даже его противники, сказал НСН Гела Васадзе.
Антироссийские лозунги, звучащие во время суда над экс-президентом Грузии, связанны с позицией кремлевских СМИ и домыслами об «агенте Путина», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» тбилисский политолог Гела Васадзе.
Ранее в среду в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Самого экс-президента на заседание не пустили «ради его безопасности». Из-за этого адвокаты Саакашвили отказались участвовать в процессе и ушли. У здания суда митингуют его сторонники, которые, по данным СМИ, вытерли ноги о российский флаг.
«Сейчас власти делают все, чтобы довести Саакашвили до такого состояния, чтобы уже по состоянию здоровья он не мог прибыть на суд. Они боятся Саакашвили, но, видимо, не боятся гнева общества. В Грузии считают, что российскому руководству приятна эта ситуация, достаточно посмотреть федеральные каналы», - сказал Васадзе.
Он также связал антироссийские настроения с «тремя страхами» экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили.
«Сегодня решения в Грузии принимает Бидзина Иванишвили, он боится трех вещей: министерства финансов США, Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Так как Путина он боится больше, чем Саакашвили, то является заложником этой ситуации. Не говоря уже о том, что многие сторонники Саакашвили считают его "агентом Путина"», – пояснил политолог.
По словам Васадзе, грузинское общество возмущено отношением властей к Саакашвили.
«Саакашвили приехал сдаться властям именно для того, чтобы получить справедливый срок. И голодает он, в принципе, для того, чтобы получить именно это. Он требовал, чтобы его повезли на суд, а вместо этого его повезли в тюремную больницу, хотя там нет никаких условий для его лечения. Зато есть криминальные элементы, которые устраивают ему там обструкцию сутки напролет. Поэтому даже те, кто был противником Саакашвили, в этой ситуации реагируют крайне болезненно», - рассказал Васадзе.
По его словам, на сторону экс-президента переходят и «нейтральные» люди.
«Здесь вопрос не только в сторонниках Саакашвили, но и в том, что рядовые члены общества, видя такое отношение, меняют свою позицию и начинают сочувствовать по-человечески. Его жизни угрожает опасность. Саакашвили голодает уже 41-й день, начались изменения во внутренних органах, и он может умереть в любой момент. В обществе достаточно серьезное недовольство, и оно спрашивает: "Если при Саакашвили были какие-то нарушения, то почему сегодняшние власти, которые успели изрядно поднадоесть всем, не обеспечивают ему справедливый суд?", - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.
Первое судебное заседание в Тбилисском городском суде состоялось 10 ноября. Следующее состоится 29 ноября и будет касаться дела о жёстком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, сообщает ТАСС со ссылкой на защиту Саакашвили.
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