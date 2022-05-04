С начала спецоперации РФ эвакуировала из ДНР, ЛНР и с Украины более 1,1 миллиона человек

С начала специальной военной операции на Украине в Россию из ДНР, ЛНР и украинских территории было эвакуировано более 1,1 миллиона жителей, сообщает телеканал «360».

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Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в российских регионах в настоящее время продолжают свою работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Они имеют все необходимое. В них предусмотрены места для отдыха, а беженцы обеспечены горячим питанием.

Напомним, с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек.

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ТЕГИ:Военная ОперацияУкраина
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