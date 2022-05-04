С начала спецоперации РФ эвакуировала из ДНР, ЛНР и с Украины более 1,1 миллиона человек

Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в российских регионах в настоящее время продолжают свою работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Они имеют все необходимое. В них предусмотрены места для отдыха, а беженцы обеспечены горячим питанием.

Напомним, с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек.

