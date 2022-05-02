С территории комбината «Азовсталь» эвакуировано более 100 человек

С территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Еще 40 человек эвакуированы с территории комбината «Азовсталь»

Отмечается, что среди вывезенных есть женщины и дети.

«Вооружёнными Силами Российской Федерации обеспечивается безопасность следования гуманитарной колонны с гражданскими лицами, эвакуированными с территории завода «Азовсталь», на подконтрольную киевскому режиму территорию», — цитирует заявление Минобороны RT.

Накануне из опасной зоны также были эвакуированы удерживавшиеся украинскими националистами 80 гражданских лиц, среди которых были женщины и дети. Соответствующее заявление распространило Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныМинобороны РФЭвакуацияМариуполь
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