С территории комбината «Азовсталь» эвакуировано более 100 человек
С территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Отмечается, что среди вывезенных есть женщины и дети.
«Вооружёнными Силами Российской Федерации обеспечивается безопасность следования гуманитарной колонны с гражданскими лицами, эвакуированными с территории завода «Азовсталь», на подконтрольную киевскому режиму территорию», — цитирует заявление Минобороны RT.
Накануне из опасной зоны также были эвакуированы удерживавшиеся украинскими националистами 80 гражданских лиц, среди которых были женщины и дети. Соответствующее заявление распространило Минобороны РФ.
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