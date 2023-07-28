С 9 августа Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей

Также, по его словам, под запрет попадут гибридные машины, шины для крупногабаритных автомобилей. Отмечается, что запрет вводится в рамках мер, ограничивающих экспорт товаров, которые могут укреплять российскую промышленную базу.

В 2022 году подержанные авто были одним из главных товаров японского экспорта в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

