С 9 августа Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей

Власти Японии с 9 августа текущего года введут запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономики Ясутоси Нисимура.

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Также, по его словам, под запрет попадут гибридные машины, шины для крупногабаритных автомобилей. Отмечается, что запрет вводится в рамках мер, ограничивающих экспорт товаров, которые могут укреплять российскую промышленную базу.

В 2022 году подержанные авто были одним из главных товаров японского экспорта в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Санкции Против РоссииАвтомобилиЯпония

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