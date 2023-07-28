С 9 августа Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей
28 июля 202306:02
Власти Японии с 9 августа текущего года введут запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономики Ясутоси Нисимура.
Также, по его словам, под запрет попадут гибридные машины, шины для крупногабаритных автомобилей. Отмечается, что запрет вводится в рамках мер, ограничивающих экспорт товаров, которые могут укреплять российскую промышленную базу.
В 2022 году подержанные авто были одним из главных товаров японского экспорта в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru