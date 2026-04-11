Путин уверен, что кинофестиваль «Циолковский» станет важным событием для страны
На сайте Кремля опубликовано приветственное слово президента России Владимира Путина участникам VII Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», который проходит в Калуге.
Глава государства поприветствовал гостей и участников фестиваля и подчеркнул, что мероприятие станет важным событием для культурной и общественной жизни страны. По мнению Путина, программа кинофестиваля вызовет живой интерес у широкой аудитории — от молодёжи и семей с детьми до гостей из других регионов России и зарубежных стран.
Президент отметил особую значимость события: фестиваль проходит в год 65‑летия полёта Юрия Гагарина в космос. Путин выразил уверенность, что посетители смогут познакомиться с новыми художественными и документальными картинами о космонавтике, посетить экскурсии и пообщаться с учёными и политиками.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что кинофестиваль будет способствовать популяризации знаний о космосе и повысит престиж профессий в ракетно‑космической отрасли.
В завершение своего обращения Владимир Путин пожелал участникам фестиваля успехов и ярких, запоминающихся впечатлений, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин уверен, что кинофестиваль «Циолковский» станет важным событием для страны
- ФСБ рассекретила архивы об инженерах, создававших крематории концлагерей
- Страны Балтии заявили, что не разрешали дронам ВСУ лететь на Россию
- СМИ: Российскому боксеру Косте Цзю заблокировали банковский счет
- Из Аргентины экстрадировали в Россию экс-сотрудника РЖД
- «Ключ к освоению космоса»: Миссия «Артемида‑2» вернулась на Землю
- В Новороссийске обломки дронов повредили три дома
- Режиссер Грамматиков призвал кинематографистов учиться работе с ИИ
- В Дагестане остаются подтопленными 762 жилых дома
- СК: После пожара в доме в Мытищах госпитализировали пять человек