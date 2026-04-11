Путин уверен, что кинофестиваль «Циолковский» станет важным событием для страны

На сайте Кремля опубликовано приветственное слово президента России Владимира Путина участникам VII Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», который проходит в Калуге.

Глава государства поприветствовал гостей и участников фестиваля и подчеркнул, что мероприятие станет важным событием для культурной и общественной жизни страны. По мнению Путина, программа кинофестиваля вызовет живой интерес у широкой аудитории — от молодёжи и семей с детьми до гостей из других регионов России и зарубежных стран.

Президент отметил особую значимость события: фестиваль проходит в год 65‑летия полёта Юрия Гагарина в космос. Путин выразил уверенность, что посетители смогут познакомиться с новыми художественными и документальными картинами о космонавтике, посетить экскурсии и пообщаться с учёными и политиками.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что кинофестиваль будет способствовать популяризации знаний о космосе и повысит престиж профессий в ракетно‑космической отрасли.

В завершение своего обращения Владимир Путин пожелал участникам фестиваля успехов и ярких, запоминающихся впечатлений, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
