СМИ: Российскому боксеру Косте Цзю заблокировали банковский счет

Согласно информации из реестра, действует решение о приостановлении операций по счёту № 563066 от 10.04.2026 (ПАО Сбербанк). Основание — обеспечение исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и/или штрафа. Нормативно это регулируется п. 1 ст. 76 и ст. 46 Налогового кодекса РФ.



Задолженность спортсмена перед бюджетом, отражённая в виде отрицательного сальдо единого налогового счёта (ЕНС), составляет 453 141 рубль. Именно из‑за этой суммы налоговая приостановила операции по банковскому счёту Цзю.



Константин Цзю — заслуженный мастер спорта, российский боксёр‑профессионал и бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе. Завершив спортивную карьеру в 2005 году, он занимался тренерской и общественной работой, в том числе исполнял обязанности депутата. Боксёр уехал из России в 1992 году — тогда он переехал в Австралию и впоследствии получил местное гражданство.

Ранее австралийский боксёр российского происхождения Тим Цзю завоевал титул WBO International в средней весовой категории (до 72,6 кг), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

