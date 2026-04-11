В Новороссийске обломки дронов повредили три дома

Отмечается, что повреждения зафиксировали в двух многоквартирных домах и одном частном.

«В многоквартирных домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме также пострадало остекление», - указывает оперштаб.

Никто не пострадал.

Кроме того, фрагменты БПЛА рухнули на складе одного из предприятий. Возникло возгорание, пожар оперативно ликвидировали.

Ранее в Новороссийске в результате атаки дронов были повреждены 73 частных и 19 многоквартирных домов.

