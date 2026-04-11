СМИ: Иран не может найти собственные мины в Ормузском проливе

Проблема в том, что Иран, вероятно, не располагает полными данными о расположении всех мин — часть из них находится в дрейфе. При этом процесс разминирования существенно сложнее установки мин, а у США отсутствуют достаточно мощные средства для решения этой задачи.



Такая ситуация способна осложнить предстоящие переговоры между США и Ираном в Пакистане.



Ранее, 8 апреля, агентство Reuters сообщало, что Иран может частично открыть Ормузский пролив в ближайшие четверг или пятницу — накануне переговоров с представителями США в Исламабаде. В случае возобновления судоходства все суда должны будут согласовывать свои действия с иранскими военными.



9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что, по его оценке, Иран недобросовестно выполняет обязательства по обеспечению свободного транзита судов через Ормузский пролив, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

