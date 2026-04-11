Из Аргентины экстрадировали в Россию экс-сотрудника РЖД
Гражданин России, ранее работавший в одном из филиалов ОАО «РЖД», экстрадирован из Аргентины в РФ по обвинению в мошенничестве с компенсациями командировочных расходов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам представителя ведомства, мужчина доставлен в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.
Следствие установило, что в 2021 году фигурант, используя служебное положение, систематически предоставлял работодателю подложные документы: проездные билеты, фиктивные договоры и чеки о проживании в разных регионах РФ — хотя фактически там не находился. За счёт этого он незаконно получал выплаты на компенсацию командировочных расходов, причинив организации материальный ущерб.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Скрывшись от правосудия за границей, он был объявлен в международный розыск в феврале прошлого года.
Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола российские правоохранительные органы получили от зарубежных партнёров информацию о задержании обвиняемого на территории Аргентины. Сегодня в аэропорту Буэнос‑Айреса его передали представителям российских силовых структур для последующей доставки в Москву.
Ранее Азербайджан отказался экстрадировать экс-судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, обвиняемую в служебном подлоге и мошенничестве, которую в СМИ прозвали «золотой», в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
