В Дагестане остаются подтопленными 762 жилых дома
11 апреля 202609:37
Почти 800 жилых домов остаются подтопленными в Дагестане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.
В республике сохраняются подтопления 762 жилых домов и 812 приусадебных участков в пяти муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах. Кроме того, подтоплены 76 участков автомобильных дорог.
По данным МЧС, в 16 пунктах временного размещения остаются 524 жителя. В их числе 175 детей.
Ранее министерство доставило в Дагестан гуманитарный груз общей массой свыше 23 тонн.
- СК: После пожара в доме в Мытищах госпитализировали пять человек
- Чего ждать от переговоров США с Ираном в Исламабаде
- В Калужской области после атаки БПЛА загорелся трансформатор
- Москалькова анонсировала возвращение жителей Курской области с Украины
- В порту Владивостока арестовали иностранный грузовоз
- В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд в транспорте для учителей и врачей
- Овечкин номинирован на приз «Кинг Клэнси трофи»
- Над территорией России сбили 99 дронов ВСУ
- В Свердловской области за сутки произошло около 200 ДТП из-за непогоды