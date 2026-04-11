В Дагестане остаются подтопленными 762 жилых дома

Почти 800 жилых домов остаются подтопленными в Дагестане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

В республике сохраняются подтопления 762 жилых домов и 812 приусадебных участков в пяти муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах. Кроме того, подтоплены 76 участков автомобильных дорог.

По данным МЧС, в 16 пунктах временного размещения остаются 524 жителя. В их числе 175 детей.

Ранее министерство доставило в Дагестан гуманитарный груз общей массой свыше 23 тонн.

