ФСБ рассекретила архивы об инженерах, создававших крематории концлагерей
Рассекреченные архивы ФСБ раскрывают шокирующие детали работы инженеров Третьего рейха: специалисты компании «Топф и сыновья», проектировавшие крематории и газовые камеры для лагерей смерти («Аушвиц», «Дахау», «Бухенвальд»), цинично сравнивали себя с создателями передовой военной техники.
Весной 1946 года сотрудники «Смерш» задержали ряд служащих этой компании. В ходе допросов выясняли не только их участие в создании сооружений для массового уничтожения людей, но и степень осведомлённости о преступлениях нацистов.
Среди опубликованных материалов — показания инженера Карла Шульце, который обслуживал оборудование в Освенциме. Он свидетельствовал о транспортировке сотен людей в барак рядом с газовой камерой и видел десятки трупов перед подачей в печь крематория.
Главный инженер компании Фриц Зандер признался, что разработал проект сверхмощного конвейерного крематория для массового сожжения тел — с идеей использовать сами трупы как дополнительный источник топлива. По его словам, работа над проектом началась в 1942 году из‑за перегруженности печей в Освенциме.
Эти документы обнародованы к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей и демонстрируют, как советские спецслужбы собирали доказательства вины соучастников нацистских преступлений.
Ранее ФСБ России рассекретила архивные документы о подготовке Японией нападения на Советский Союз во Вторую мировую войну, отмечает RT.
