ФСБ рассекретила архивы об инженерах, создававших крематории концлагерей

Весной 1946 года сотрудники «Смерш» задержали ряд служащих этой компании. В ходе допросов выясняли не только их участие в создании сооружений для массового уничтожения людей, но и степень осведомлённости о преступлениях нацистов.



Среди опубликованных материалов — показания инженера Карла Шульце, который обслуживал оборудование в Освенциме. Он свидетельствовал о транспортировке сотен людей в барак рядом с газовой камерой и видел десятки трупов перед подачей в печь крематория.



Главный инженер компании Фриц Зандер признался, что разработал проект сверхмощного конвейерного крематория для массового сожжения тел — с идеей использовать сами трупы как дополнительный источник топлива. По его словам, работа над проектом началась в 1942 году из‑за перегруженности печей в Освенциме.



Эти документы обнародованы к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей и демонстрируют, как советские спецслужбы собирали доказательства вины соучастников нацистских преступлений.

