Страны Балтии заявили, что не разрешали дронам ВСУ лететь на Россию
Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — официально опровергли предоставление ВСУ разрешения использовать своё воздушное пространство для пролёта беспилотников.
Соответствующее заявление опубликовано в совместном коммюнике министерств иностранных дел этих государств. Документ размещён на официальном сайте латвийского внешнеполитического ведомства.
В тексте коммюнике прямо указывается, что государства Балтии ни разу не давали согласия на использование своей территории и воздушного пространства для атак дронов по целям на территории России.
Кроме того, дипломатические представители стран Балтии уведомили об этом российских поверенных в делах, которые временно исполняют обязанности в Литве и Эстонии.
Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев сказал НСН, что украинские беспилотники могут атаковать Россию с территории стран Балтии на малых высотах, используя для запуска корабли и острова.
