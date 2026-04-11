Страны Балтии заявили, что не разрешали дронам ВСУ лететь на Россию

Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — официально опровергли предоставление ВСУ разрешения использовать своё воздушное пространство для пролёта беспилотников.

Соответствующее заявление опубликовано в совместном коммюнике министерств иностранных дел этих государств. Документ размещён на официальном сайте латвийского внешнеполитического ведомства.

В тексте коммюнике прямо указывается, что государства Балтии ни разу не давали согласия на использование своей территории и воздушного пространства для атак дронов по целям на территории России.

Кроме того, дипломатические представители стран Балтии уведомили об этом российских поверенных в делах, которые временно исполняют обязанности в Литве и Эстонии.

Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев сказал НСН, что украинские беспилотники могут атаковать Россию с территории стран Балтии на малых высотах, используя для запуска корабли и острова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВСУПрибалтика

Горячие новости

Все новости

партнеры