Режиссер Грамматиков призвал кинематографистов учиться работе с ИИ
Представителям киноиндустрии следует осваивать технологии искусственного интеллекта, внедрение которых неизбежно, считает кинорежиссер и сценарист Владимир Грамматиков. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Я абсолютно нормально к этому отношусь, потому что я прекрасно понимаю, что искусственный интеллект не спросит разрешения, он войдет», - поделился кинематографист.
По словам Грамматикова, он выступает за выстраивание диалога с ИИ. Технология уже начинает активно применяться в кинопроизводстве, она охватывает почти все этапы создания картин. Режиссер считает важным, чтобы ИИ «работал на тебя», потому что есть очень тонкая грань, когда технология будет «управлять замыслами».
Грамматиков также указал на важность баланса между творческой свободой и задачами киноотрасли.
Между тем ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков в беседе с НСН заявил, что из-за внедрения ИИ традиционные стартовые позиции в киноиндустрии постепенно исчезают.
- Режиссер Грамматиков призвал кинематографистов учиться работе с ИИ
