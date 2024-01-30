Рябков заявил, что размещение ядерного оружия в Великобритании повысит угрозы в Европе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возможное возвращение американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании станет «дестабилизирующим шагом».
По мнению дипломата, безопасность Британии и США в связи с этим не укрепится, но лишь повысит общий уровень эскалации и угрозы в Европе.
Рябков добавил, что у Москвы нет «открытых, прямых сигналов ни из Вашингтона, ни из Лондона на этот счет», однако Москва отслеживает происходящее и делает собственные выводы.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты впервые за 15 лет решили разместить ядерное оружие на территории Великобритании.
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