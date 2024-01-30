Рябков заявил, что размещение ядерного оружия в Великобритании повысит угрозы в Европе

Рябков добавил, что у Москвы нет «открытых, прямых сигналов ни из Вашингтона, ни из Лондона на этот счет», однако Москва отслеживает происходящее и делает собственные выводы.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты впервые за 15 лет решили разместить ядерное оружие на территории Великобритании.

