«Одноразовый момент!»: Названы недостатки нового британского лазерного оружия

Великобритания не является ведущей страной в разработке лазерного оружия, которое эффективнее применять в космосе, а не на Земле, рассказали опрошенные НСН эксперты.

Минобороны Великобритании ранее впервые провело боевые испытания лазерного оружия DragonFire. В Лондоне утверждают, что это оружие способно «со скоростью света» поражать «любую видимую цель» и может стать недорогой альтернативой ракетам.