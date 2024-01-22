«Одноразовый момент!»: Названы недостатки нового британского лазерного оружия
Космическое оружие могут применить в космосе при ядерной войне, объяснил НСН Владимир Прохватилов, при этом Айтеч Бижев не увидел ничего нового в разработках Лондона.
Великобритания не является ведущей страной в разработке лазерного оружия, которое эффективнее применять в космосе, а не на Земле, рассказали опрошенные НСН эксперты.
Минобороны Великобритании ранее впервые провело боевые испытания лазерного оружия DragonFire. В Лондоне утверждают, что это оружие способно «со скоростью света» поражать «любую видимую цель» и может стать недорогой альтернативой ракетам.
«Лазерное оружие перспективно, как часть системы ПВО, но не главная. Недостаток лазеров – энергоемкость и расстояние, на которое они бьют, это считанные километры. Кроме того, они неэффективны в условиях дождя, тумана или снега. В обозримой перспективе это оружие не сможет стать решающим. Другое дело, боевые космические платформы, которые могут играть роль противоракетной защиты. Например, Китай запускает ракеты в сторону США, в Штатах засекают их со спутника и на этой орбитальной станции происходит ядерный взрыв, который подпитывает лазеры, бьющие сразу по нескольким ракетам. Ну и всё, это одноразовый момент на случай Судного дня. Такие проекты есть, но в реальности такого еще никто не делал», - сказал НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
По его словам, российские разработки лазерного оружие эффективнее британских.
«Эти разработки ведутся у нас еще с советских времен, но мы вмешались своим лазером в деятельность одного из американских космических кораблей и было весьма неприятно. Правда, это было давно. Лазерное оружие разрабатывают Россия, США, Китай, а Великобритания здесь далеко не передовая. Для того, чтобы лазер был эффективным, нужна большая энергия. В любом случае это стационарная установка, которая легко может быть уничтожена после того, как нанесла удар», - пояснил Прохватилов.
Со своей стороны, экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев сказал НСН, что британские разработки не являются каким-то откровением.
«Все ведущие страны, ядерные державы давно занимаются разработками лазерного оружия. У нас испытания лазерного оружия проводились на полигонах в конце 1970-х – начале 1980-х, были показаны колоссальнейшие результаты. В космосе такое оружие тоже очень эффективно, при этом его нельзя считать основным видом вооружений из-за ряда ограничений и особенностей. Великобритания ничего нового не показала, мы давно знаем, чем и как они занимаются», - заключил собеседник НСН.
Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что идея о космических платформах с лазерным оружием обсуждается с 1960-х годов, однако дальше теории дело пока не пошло.
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