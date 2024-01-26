Telegraph: США решили вернуть ядерное оружие в Великобританию

Соединенные Штаты впервые за 15 лет решили разместить ядерное оружие на территории Великобритании, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в Пентагоне.

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Причиной возвращения американского оружия массового поражения в Великобританию назван «рост угрозы со стороны России».

США планируют направить ядерное оружие на авиабазу Лейкенхит. Там разместят боеголовки, каждая из которых в три раза мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы.

Ранее глава комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер назвали ядерное оружие США устаревшим. По мнению парламентариев, обновление арсенала недостаточно финансируется, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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