Telegraph: США решили вернуть ядерное оружие в Великобританию
Соединенные Штаты впервые за 15 лет решили разместить ядерное оружие на территории Великобритании, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в Пентагоне.
Причиной возвращения американского оружия массового поражения в Великобританию назван «рост угрозы со стороны России».
США планируют направить ядерное оружие на авиабазу Лейкенхит. Там разместят боеголовки, каждая из которых в три раза мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы.
Ранее глава комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер назвали ядерное оружие США устаревшим. По мнению парламентариев, обновление арсенала недостаточно финансируется, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru