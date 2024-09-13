Дисквалификацию фигуристки Валиевой назвали русофобией в действии
Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил российской фигуристки Камилы Валиевой назвали проявлением русофобии. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, сообщило РИА Новости.
По его мнению, спортивные функционеры сделают все, чтобы убрать способных навязать конкуренцию российских атлетов, Валиева же была одной из сильнейших фигуристок мирового уровня. «Русофобы наших лучших спортсменов всегда гасят», — подчеркнул Кожевников, отметив, что Спортивный арбитражный суд и Всемирное антидопинговое агентство отрабатывают свои деньги.
Ранее сообщалось, что руководство Всемирного антидопингового агентства намеренно скрыло результаты эксперимента, который мог бы поддержать позицию Валиевой в суде по делу о допинге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru