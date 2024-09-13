Дисквалификацию фигуристки Валиевой назвали русофобией в действии

По его мнению, спортивные функционеры сделают все, чтобы убрать способных навязать конкуренцию российских атлетов, Валиева же была одной из сильнейших фигуристок мирового уровня. «Русофобы наших лучших спортсменов всегда гасят», — подчеркнул Кожевников, отметив, что Спортивный арбитражный суд и Всемирное антидопинговое агентство отрабатывают свои деньги.

Ранее сообщалось, что руководство Всемирного антидопингового агентства намеренно скрыло результаты эксперимента, который мог бы поддержать позицию Валиевой в суде по делу о допинге.

