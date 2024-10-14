Депутат Европарламента прибыл в Москву извиниться за русофобию на Западе

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага сообщил в Telegram, что прибыл в Москву.

Захарова заявила, что Европарламент стал русофобской структурой

Он намерен поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и принести извинения за русофобию Запада. Парламентарий назвал столицу РФ передовой, красивой и мудрой. Евродепутат опубликовал видеозапись своей прогулки по Красной площади. Он принес извинения за враждебные резолюции, которые принимаются Европарламентом против Москвы.

Ранее дисквалификацию фигуристки Валиевой назвали русофобией в действии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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