Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску призвал страны «Бухарестской девятки» (B9) поддержать безопасность Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе румынского внешнеполитического ведомства.

Так, он призвал союзников продолжать поддерживать Молдавию в контексте «гибридных угроз, направленных на дестабилизацию республики и установление преград на ее европейском пути».

В состав B9 входят также Польша, Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Словакия и Чехия. В Польше проходит двухдневный саммит министров иностранных дел стран объединения.