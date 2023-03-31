Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии
Глава МИД Румынии Богдан Ауреску призвал страны «Бухарестской девятки» (B9) поддержать безопасность Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе румынского внешнеполитического ведомства.
Так, он призвал союзников продолжать поддерживать Молдавию в контексте «гибридных угроз, направленных на дестабилизацию республики и установление преград на ее европейском пути».
В состав B9 входят также Польша, Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Словакия и Чехия. В Польше проходит двухдневный саммит министров иностранных дел стран объединения.
Ранее сообщалось, что в Молдавии начались военные учения спецназа стран НАТО. Участие в тренинге, которому дали название Joint Combined Exchange Training, принимают военнослужащие из Британии, Молдавии, Румынии и США. Тренировки пройдут до 7 апреля.
При этом глава МИД Молдавии Нику Попеску в ходе визита в Берлин заявил, что его стране не угрожает военная опасность, но при этом она сталкивается с рисками гибридного порядка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru