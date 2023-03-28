Глава Приднестровья: эскалация в республике приведет к мировой войне

По его словам, обострение обстановки в Приднестровье затронет Молдавию. После этого с высокой долей вероятности в конфликт вмешается член НАТО Румыния, отметил Красносельский.

Участие Североатлантического альянса вынудит Россию реагировать, уверен политик. Он не исключил, что стороны могут применить оружие массового поражения.

Минобороны РФ ранее сообщило о подготовке Украиной вооруженной провокации в Приднестровье. Киев намерен задействовать националистические батальоны, заявили в военном ведомстве.

Россия в скором времени может освободить Одессу и создать сухопутный коридор в Приднестровье, полагает бывший офицер Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он отметил, что непризнанную республику и территорию РФ разделяет 180 километров, пишет НСН.

