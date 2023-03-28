Глава Приднестровья: эскалация в республике приведет к мировой войне
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский предупредил о рисках мирового конфликта в случае эскалации на Днестре, передает РИА Новости.
По его словам, обострение обстановки в Приднестровье затронет Молдавию. После этого с высокой долей вероятности в конфликт вмешается член НАТО Румыния, отметил Красносельский.
Участие Североатлантического альянса вынудит Россию реагировать, уверен политик. Он не исключил, что стороны могут применить оружие массового поражения.
Минобороны РФ ранее сообщило о подготовке Украиной вооруженной провокации в Приднестровье. Киев намерен задействовать националистические батальоны, заявили в военном ведомстве.
Россия в скором времени может освободить Одессу и создать сухопутный коридор в Приднестровье, полагает бывший офицер Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он отметил, что непризнанную республику и территорию РФ разделяет 180 километров, пишет НСН.
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