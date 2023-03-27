В Молдавии начались учения спецназа стран НАТО

В Молдавии начались военные учения спецназа стран НАТО, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

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Участие в тренинге, которому дали название Joint Combined Exchange Training, принимают военнослужащие из Британии, Молдавии, Румынии и США. Тренировки пройдут до 7 апреля.

В министерстве отметили, что учения проводятся для обмена опытом между спецназом стран-участниц. Во время практики военные отработают боевые стрельбы, прыжки с парашютов, а также полевые учения.

Ранее экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что в конфликте на Украине принимают участие более трех тысяч военных НАТО.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:УченияНАТОМолдавия

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