В Молдавии начались учения спецназа стран НАТО
В Молдавии начались военные учения спецназа стран НАТО, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
Участие в тренинге, которому дали название Joint Combined Exchange Training, принимают военнослужащие из Британии, Молдавии, Румынии и США. Тренировки пройдут до 7 апреля.
В министерстве отметили, что учения проводятся для обмена опытом между спецназом стран-участниц. Во время практики военные отработают боевые стрельбы, прыжки с парашютов, а также полевые учения.
Ранее экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что в конфликте на Украине принимают участие более трех тысяч военных НАТО.
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