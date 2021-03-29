Руководство Суэцкого канала считает его блокировку случайностью
Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что блокировка морского пути контейнеровозом Ever Given является случайностью. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Рабиа, по каналу проходят тысячи судов, некоторые из которых по размеру превосходят контейнеровоз Ever Given, однако подобная проблема возникла впервые. Ранее НСН писала о том, что затормозившее мировую экономику судно Ever Given сняли с мели.
Глава канала пояснил, что причиной блокировки могли стать как технические неполадки, так и человеческий фактор. По словам Рабиа, Суэцкий канал технически оснащен и нанимает квалифицированный персонал, поэтому намерен продолжать принимать суда такого размера.
Невские новости проверили, что было бы с контейнеровозом в Санкт-Петербурге. По их данным, корабль такого размера смог бы перекрыть Неву поперек практически в любой точке.
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