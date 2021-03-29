Блокировка Суэцкого канала поможет России, но не сразу

«События на Суэцком канале подчеркивают необходимость к поиску альтернативных путей. Но на практике над Севморпутем надо серьезно работать, чтобы довести его до кондиции, которая устроит международный транзит. Года два назад в опытном порядке там проходили норвежцы, шведы и немцы, они хотели оценить маршрут и по итогам решили воздержаться, потому что там нет станций спасения судов, терпящих бедствие, дозаправочных станций, в целом, там нет инфраструктуры. У нас же даже официальная позиция состоит в том, что число торговых судов на Севморпути растет, но исключительно за счет российских перевозчиков, которые в основном возят сырье, СПГ и так далее, и это нас устраивает. Поэтому подготовку международного транзита было решено отложить. Сейчас же ситуация на Суэцком канале подтолкнет интерес к Севморпути не только в мире, но и наши власти», - рассказал он.

По его мнению, для того, чтобы сделать Севморпуть более привлекательным для международных перевозчиков, необходимо создать инфраструктурные объекты, такие как станции дозаправки судов.

«Навигация без ледоколов на Севморпути возможна лишь с июля до октября-ноября, а ледоколы небесплатны. То есть тариф этого ледокола должен быть приемлем. Как говорят представители Севморпути, они это учитывают. Но также нужны спасательные станции, портовые сооружения, пункты бункеровки судов, ведь иначе суда должны будут брать с собой топлива на весь путь, что сократит объем полезного груза. Еще одной проблемой является навигация, спутники», - заключил эксперт.

Ранее в эфире НСН директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов рассказал, что самая большая проблема для России в Арктике - не активность Китая, а «глобальное потепление и претензии других стран на свободный одиночный проход по Северному морскому пути».

