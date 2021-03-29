Ущерб на $50 млрд. Затормозившее мировую экономику судно Ever Given сняли с мели

Спасательным бригадам удалось частично снять судно с мели после того, как землекопы извлекли 27 000 кубометров песка, углубившись в берега канала. В операции участвовали десять буксиров.

Когда будет восстановлено движение по водной артерии, одному из самых важных торговых путей в мире, не сообщается. Вместе с тем Reuters сообщает, что снятый с мели контейнеровоз Ever Given вернулся к утвержденному изначально курсу, и на данный момент он не препятствует движению в Суэцком канале.

Ever Given под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала в прошлый вторник, 23 марта, полностью перекрыв движение в обе стороны. Управляющая судном японская компания Shohei Kisen объяснила произошедшее сильным ветром. На борту судна находится более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, их переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам. Ever Given — одно из крупнейших судов в своем классе: длина составляет 400 м, ширина — 59 м.

После того, как Суэцкий канал был заблокирован, возле него образовался затор из более чем 450 судов, ожидающих прохода. В очереди стоят в том числе танкеры с нефтью на 400 млн долларов. Пробка наблюдается на протяжении 65 км от южного входа в канал.

В ночь на воскресенье, 28 марта, была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, но она провалилась. После этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза Ever Given.

Морской инцидент в Суэцком канале стал дополнительной проблемой для глобальных цепочек поставок, уже растянутых из-за пандемии коронавируса. На Суэцком канале завязано порядка 12% мировой торговли. Часть кораблей после того, как канал был заблокирован, вынуждены были отправиться в более длительное и дорогое путешествие вокруг южной оконечности Африки. СМИ уже сообщили о подорожании морских перевозок, оно коснулось и маршрутов, не проходящих через канал. Как сообщал Bloomberg, доход от услуг перевозок из Ближнего Востока в Китай, осуществляемых танкерами класса VLCC (очень крупные перевозчики сырой нефти), вырос до 1371 долларов в день.

Ущерб от одного дня блокировки аналитики оценивали в 9,6 миллиарда долларов, так что удар Ever Given по мировой экономике явно превысил 50 миллиардов.