Ущерб на $50 млрд. Затормозившее мировую экономику судно Ever Given сняли с мели
Затор в Суэцком канале заставит судовладельцев задуматься об использовании Северного морского пути, однако у этого варианта есть недостатки.
Контейнеровоз Ever Given, который почти неделю назад заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает у себя в Twitter поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping.
The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi— Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021
Спасательным бригадам удалось частично снять судно с мели после того, как землекопы извлекли 27 000 кубометров песка, углубившись в берега канала. В операции участвовали десять буксиров.
Когда будет восстановлено движение по водной артерии, одному из самых важных торговых путей в мире, не сообщается. Вместе с тем Reuters сообщает, что снятый с мели контейнеровоз Ever Given вернулся к утвержденному изначально курсу, и на данный момент он не препятствует движению в Суэцком канале.
Ever Given под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала в прошлый вторник, 23 марта, полностью перекрыв движение в обе стороны. Управляющая судном японская компания Shohei Kisen объяснила произошедшее сильным ветром. На борту судна находится более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, их переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам. Ever Given — одно из крупнейших судов в своем классе: длина составляет 400 м, ширина — 59 м.
После того, как Суэцкий канал был заблокирован, возле него образовался затор из более чем 450 судов, ожидающих прохода. В очереди стоят в том числе танкеры с нефтью на 400 млн долларов. Пробка наблюдается на протяжении 65 км от южного входа в канал.
В ночь на воскресенье, 28 марта, была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, но она провалилась. После этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза Ever Given.
Морской инцидент в Суэцком канале стал дополнительной проблемой для глобальных цепочек поставок, уже растянутых из-за пандемии коронавируса. На Суэцком канале завязано порядка 12% мировой торговли. Часть кораблей после того, как канал был заблокирован, вынуждены были отправиться в более длительное и дорогое путешествие вокруг южной оконечности Африки. СМИ уже сообщили о подорожании морских перевозок, оно коснулось и маршрутов, не проходящих через канал. Как сообщал Bloomberg, доход от услуг перевозок из Ближнего Востока в Китай, осуществляемых танкерами класса VLCC (очень крупные перевозчики сырой нефти), вырос до 1371 долларов в день.
Ущерб от одного дня блокировки аналитики оценивали в 9,6 миллиарда долларов, так что удар Ever Given по мировой экономике явно превысил 50 миллиардов.
Между тем, все более привлекательной альтернативой Суэцкому каналу для иностранных судов называется Северный морской путь, пролегающий между Атлантическим и Тихим океанами и соединяющий Европу и Азию. Однако, как пишет французское издание Ouest-France, Севморпуть также имеет свои недостатки. Авторы материала отмечают, что этот маршрут составляет почти 6500 километров, на его преодоление потребуется от пяти до девяти дней в море. Кроме того, этот морской маршрут открыт только летом, зимой из-за скапливающегося льда преодолевать его могут только российские ледоколы. Открыть для круглогодичной торговли его планируется только к 2035 году. Кроме того, суда должны сообщать о своем проходе по Севморпути за 45 дней, что становится проблемой для логистических компаний.
При этом такой маршрут сокращает путь в Азию на пятнадцать дней.
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