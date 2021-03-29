Ущерб на $50 млрд. Затормозившее мировую экономику судно Ever Given сняли с мели

Затор в Суэцком канале заставит судовладельцев задуматься об использовании Северного морского пути, однако у этого варианта есть недостатки.

Контейнеровоз Ever Given, который почти неделю назад заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает у себя в Twitter поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping.

Спасательным бригадам удалось частично снять судно с мели после того, как землекопы извлекли 27 000 кубометров песка, углубившись в берега канала. В операции участвовали десять буксиров.

Когда будет восстановлено движение по водной артерии, одному из самых важных торговых путей в мире, не сообщается. Вместе с тем Reuters сообщает, что снятый с мели контейнеровоз Ever Given вернулся к утвержденному изначально курсу, и на данный момент он не препятствует движению в Суэцком канале.

Ever Given под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала в прошлый вторник, 23 марта, полностью перекрыв движение в обе стороны. Управляющая судном японская компания Shohei Kisen объяснила произошедшее сильным ветром. На борту судна находится более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, их переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам. Ever Given — одно из крупнейших судов в своем классе: длина составляет 400 м, ширина — 59 м.

После того, как Суэцкий канал был заблокирован, возле него образовался затор из более чем 450 судов, ожидающих прохода. В очереди стоят в том числе танкеры с нефтью на 400 млн долларов. Пробка наблюдается на протяжении 65 км от южного входа в канал.

В ночь на воскресенье, 28 марта, была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, но она провалилась. После этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза Ever Given.

Морской инцидент в Суэцком канале стал дополнительной проблемой для глобальных цепочек поставок, уже растянутых из-за пандемии коронавируса. На Суэцком канале завязано порядка 12% мировой торговли. Часть кораблей после того, как канал был заблокирован, вынуждены были отправиться в более длительное и дорогое путешествие вокруг южной оконечности Африки. СМИ уже сообщили о подорожании морских перевозок, оно коснулось и маршрутов, не проходящих через канал. Как сообщал Bloomberg, доход от услуг перевозок из Ближнего Востока в Китай, осуществляемых танкерами класса VLCC (очень крупные перевозчики сырой нефти), вырос до 1371 долларов в день.

Ущерб от одного дня блокировки аналитики оценивали в 9,6 миллиарда долларов, так что удар Ever Given по мировой экономике явно превысил 50 миллиардов.

Эксперт: судоходные компании могут поменять Суэцкий канал на путь через Арктику

Между тем, все более привлекательной альтернативой Суэцкому каналу для иностранных судов называется Северный морской путь, пролегающий между Атлантическим и Тихим океанами и соединяющий Европу и Азию. Однако, как пишет французское издание Ouest-France, Севморпуть также имеет свои недостатки. Авторы материала отмечают, что этот маршрут составляет почти 6500 километров, на его преодоление потребуется от пяти до девяти дней в море. Кроме того, этот морской маршрут открыт только летом, зимой из-за скапливающегося льда преодолевать его могут только российские ледоколы. Открыть для круглогодичной торговли его планируется только к 2035 году. Кроме того, суда должны сообщать о своем проходе по Севморпути за 45 дней, что становится проблемой для логистических компаний.

При этом такой маршрут сокращает путь в Азию на пятнадцать дней.

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ФОТО: youtube.com/CNBC
ТЕГИ:Торговля
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