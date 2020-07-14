РСТ допустил открытие Турции для россиян в августе
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассчитывают, что Турция откроется для российских туристов с 1 августа. Никаких препятствий для этого сейчас нет, заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в комментарии АГН «Москва».
По его словам, путёвки в Турцию на август уже продаются.
По мнению Барзыкина, в августе россияне, вероятно, смогут полететь в Тунис. В ближайшие месяцы он ожидает возобновления туристических поездок во Вьетнам.
Ранее источники в отрасли утверждали, что Россия может возобновить авиасообщение сначала со странами СНГ. Позже стало известно, что Роспотребнадзор предложил возобновить авиаперелёты в 13 стран: Вьетнам, Монголию, Шри-Ланку, Китай, Венгрию, Данию, Норвегию, Финляндию, Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды и Италию.
В Венгрии накануне сообщили, что не готовы изменить правила въезда в страну, так что россиян там пока не ждут. Список стран, гражданам которых разрешён въезд в ЕС, будет пересматриваться раз в две недели.
Между тем, о готовности принять россиян уже заявили в Доминикане. Правда, эта страна уже приняла туристов из США, где ситуация с коронавирусом остаётся сложной.
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