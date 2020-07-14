РСТ допустил открытие Турции для россиян в августе

По мнению Барзыкина, в августе россияне, вероятно, смогут полететь в Тунис. В ближайшие месяцы он ожидает возобновления туристических поездок во Вьетнам.

Ранее источники в отрасли утверждали, что Россия может возобновить авиасообщение сначала со странами СНГ. Позже стало известно, что Роспотребнадзор предложил возобновить авиаперелёты в 13 стран: Вьетнам, Монголию, Шри-Ланку, Китай, Венгрию, Данию, Норвегию, Финляндию, Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды и Италию.

В Венгрии накануне сообщили, что не готовы изменить правила въезда в страну, так что россиян там пока не ждут. Список стран, гражданам которых разрешён въезд в ЕС, будет пересматриваться раз в две недели.

Между тем, о готовности принять россиян уже заявили в Доминикане. Правда, эта страна уже приняла туристов из США, где ситуация с коронавирусом остаётся сложной.

