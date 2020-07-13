Доминикана известила о готовности принимать российских туристов
Доминиканская республика с 1 июля готова принимать туристов из всех стран мира, включая Россию, и уже приняла первые рейсы из США. Об этом сообщат Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора представительства Минтуризма Доминиканы в РФ, Беларуси и Украине Галину Лысенко.
По её словам, российские туроператоры рассчитывают возобновить чартерные рейсы в Доминикану уже в этом году. Один из них планирует возобновление полётов в эту страну из Москвы с августа, из других российских городов — в октябре.
Сейчас в Доминикане действует требование заполняемости отелей не более чем на 30%. Справка об отсутствии COVID-19 не нужна.
Между тем, власти РФ пока не разрешили возобновить международное авиасообщение. Речь о возобновлении полётов в Доминикану пока также не шла — в качестве возможных направлений назывались четыре азиатские страны и ряд стран Европы.
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