Доминикана известила о готовности принимать российских туристов

Доминиканская республика с 1 июля готова принимать туристов из всех стран мира, включая Россию, и уже приняла первые рейсы из США. Об этом сообщат Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора представительства Минтуризма Доминиканы в РФ, Беларуси и Украине Галину Лысенко.

По её словам, российские туроператоры рассчитывают возобновить чартерные рейсы в Доминикану уже в этом году. Один из них планирует возобновление полётов в эту страну из Москвы с августа, из других российских городов — в октябре.

Сейчас в Доминикане действует требование заполняемости отелей не более чем на 30%. Справка об отсутствии COVID-19 не нужна.

Между тем, власти РФ пока не разрешили возобновить международное авиасообщение. Речь о возобновлении полётов в Доминикану пока также не шла — в качестве возможных направлений назывались четыре азиатские страны и ряд стран Европы.

