Перечислены страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Роспотребнадзор предложил Минтрансу и Росавиации список из 13 стран для открытия авиасообщения на первом этапе.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в крупной авиакомпании, из азиатских стран в перечне Вьетнам, Монголия, Китай и Шри-Ланка. Остальные — страны Европы: Венгрия, Дания, Норвегия, Финляндия, Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды и Италия.
Сообщается, что эти страны соответствуют эпидемиологическим критериям, разработанным Роспотребнадзором. В самом ведомстве не стали комментировать подлинность списка.
Предполагается, что международное авиасообщение будет открыто в два этапа. До 13 июля Минтрансу предстоит оценить готовность российских международных аэропортов.
С 1 июля Евросоюз открыл внешние границы для граждан из третьих стран. В списке не оказалось России, Белоруссии и Украины. В Европе намерены пересматривать список раз в две недели с учётом меняющей эпидемиологической ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru