Ростуризм рекомендовал остановить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм выпустил рекомендацию операторам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за сложной ситуации в этих странах с коронавирусом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт агентства.

В Ростуризме сообщили, что путешественники смогут требовать возврата полной стоимости купленного тура.

Тем же туристам, которые уже находятся в этих странах, порекомендовали не покидать территорию отелей, сообщает АГН «Москва».

В среду МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам отменить поездки в эти страны, сообщает «ФедералПресс».