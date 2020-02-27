Ростуризм рекомендовал остановить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм выпустил рекомендацию операторам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за сложной ситуации в этих странах с коронавирусом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт агентства.
В Ростуризме сообщили, что путешественники смогут требовать возврата полной стоимости купленного тура.
Тем же туристам, которые уже находятся в этих странах, порекомендовали не покидать территорию отелей, сообщает АГН «Москва».
В среду МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам отменить поездки в эти страны, сообщает «ФедералПресс».
Власти Италии отметили, что число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране выросло до 474 человек. Скончались от новой пневмонии 12.
Ранее сегодня сообщалось, что председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин на закрытом заседании попросил ходить в маске вице-мэра Екатерину Куземку, которая недавно вернулась из командировки из Италии.
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