Ростуризм рекомендовал остановить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм выпустил рекомендацию операторам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за сложной ситуации в этих странах с коронавирусом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт агентства.

В Ростуризме сообщили, что путешественники смогут требовать возврата полной стоимости купленного тура.

Тем же туристам, которые уже находятся в этих странах, порекомендовали не покидать территорию отелей, сообщает АГН «Москва».

В среду МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам отменить поездки в эти страны, сообщает «ФедералПресс».

Эксперт спрогнозировал резкий рост доллара из-за коронавируса

Власти Италии отметили, что число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране выросло до 474 человек. Скончались от новой пневмонии 12.

Ранее сегодня сообщалось, что председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин на закрытом заседании попросил ходить в маске вице-мэра Екатерину Куземку, которая недавно вернулась из командировки из Италии.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусРостуризм