Съездившую в Италию вице-мэра Екатеринбурга предложили изолировать
Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин на закрытом заседании попросил ходить в маске вице-мэра Екатерину Куземку, сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники. Куземка недавно вернулась из командировки из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса нового типа.
Володин даже посоветовал чиновнице съездить в санаторий «Бодрость», ранее использовавшегося как обсервационная зона для прибывших в Россию из Китая, говорится в материале.
Сам глава гордумы Екатеринбурга заявил журналистам, что не шутил. «Друзей-китайцев мы туда отправили, а почему своих не отправляем?» - поинтересовался он. Володин добавил, что в Свердловской области достаточно учреждений для обсервации граждан.
Италия – вторая после Китая страна по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-2019. По последним данным, там заразились уже 470 человек, 12 скончались от последствий заболевания. Власти РФ уже рекомендовали отказаться от поездок в эту страну.
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