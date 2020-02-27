Съездившую в Италию вице-мэра Екатеринбурга предложили изолировать

Володин даже посоветовал чиновнице съездить в санаторий «Бодрость», ранее использовавшегося как обсервационная зона для прибывших в Россию из Китая, говорится в материале.

Сам глава гордумы Екатеринбурга заявил журналистам, что не шутил. «Друзей-китайцев мы туда отправили, а почему своих не отправляем?» - поинтересовался он. Володин добавил, что в Свердловской области достаточно учреждений для обсервации граждан.

Италия – вторая после Китая страна по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-2019. По последним данным, там заразились уже 470 человек, 12 скончались от последствий заболевания. Власти РФ уже рекомендовали отказаться от поездок в эту страну.

