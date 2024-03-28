СМИ: Россиянка потребовала от французского посольства забрать ракету из ее огорода

В разговоре с изданием жительница Крыма заявила, что ракета попала на ее участок во время атаки ВСУ. В результате инцидента обошлось без пострадавших, уточнила собеседница Telegram-канала, однако снаряд вошел в землю на несколько метров.

После падения ракеты женщина вызывала спецслужбы, которые все осмотрели и оградили место, где находилась ракета. В попытке избавиться от снаряда жительница Крыма обратилась в посольство, однако сотрудники дипломатического ведомства не вышли на связь с ней.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что обломки сбитой украинской зенитной ракеты С-200 упали в ряде районов Курска.

