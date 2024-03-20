Старовойт: В Курске упали обломки сбитой ракеты С-200
Обломки сбитой украинской зенитной ракеты С-200 упали в ряде районов Курска. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
Накануне средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом ракету С-200, указывает телеканал «360».
«В результате работы ПВО обломки украинской ракеты... упали в центре Курска и других районах города», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Никто не пострадал, при этом были зафиксированы повреждения нескольких крыш. Позже Старовойт сообщил, что специалисты полностью восстановили электроснабжение в Курске.
Ранее ПВО сбила десять снарядов ракетной системы залпового огня Vampire и ракету комплекса «Точка-У» над Белгородской областью, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru