Старовойт: В Курске упали обломки сбитой ракеты С-200

Обломки сбитой украинской зенитной ракеты С-200 упали в ряде районов Курска. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

В Курской области сбили украинский дрон из охотничьего ружья

Накануне средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом ракету С-200, указывает телеканал «360».

«В результате работы ПВО обломки украинской ракеты... упали в центре Курска и других районах города», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Никто не пострадал, при этом были зафиксированы повреждения нескольких крыш. Позже Старовойт сообщил, что специалисты полностью восстановили электроснабжение в Курске.

Ранее ПВО сбила десять снарядов ракетной системы залпового огня Vampire и ракету комплекса «Точка-У» над Белгородской областью, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПВОРакетаКурская Область

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