В Курской области сбили украинский дрон из охотничьего ружья

В Курской области боец добровольной народной дружины уничтожил украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

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По словам губернатора, доброволец сбил беспилотник из охотничьего ружья. Мужчину представят к награде.

«Благодарю всех, кто в эти дни стоит на страже нашей безопасности, а жителей приграничных районов - за стойкость и выдержку!» - написал Старовойт.

В ночь на воскресенье российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКурская Область

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