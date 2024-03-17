В Курской области сбили украинский дрон из охотничьего ружья
17 марта 202414:58
В Курской области боец добровольной народной дружины уничтожил украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, доброволец сбил беспилотник из охотничьего ружья. Мужчину представят к награде.
«Благодарю всех, кто в эти дни стоит на страже нашей безопасности, а жителей приграничных районов - за стойкость и выдержку!» - написал Старовойт.
В ночь на воскресенье российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru