Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Брянской областью

Пострадавших нет. Пять дронов сбили над Выгоничским районом, один - над Суземским.

При падении беспилотника произошло возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения и аварийные бригады компании «Россети».

В пятницу вечером три беспилотника сбили над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

