Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников в небе над Брянской областью, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Пострадавших нет. Пять дронов сбили над Выгоничским районом, один - над Суземским.

При падении беспилотника произошло возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения и аварийные бригады компании «Россети».

В пятницу вечером три беспилотника сбили над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская Область

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