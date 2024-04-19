Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников в небе над Брянской областью, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Пострадавших нет. Пять дронов сбили над Выгоничским районом, один - над Суземским.
При падении беспилотника произошло возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения и аварийные бригады компании «Россети».
В пятницу вечером три беспилотника сбили над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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