Украинский беспилотник атаковал автобус в Брянской области

По его словам, инцидент произошёл в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Под удар попал пассажирский автобус.

«Пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребёнок 14 лет. Они доставлены в медучреждение, им оказали всю необходимую медпомощь», - написал он.

Губернатор также добавил, что всем пострадавшим «будет оказана материальная помощь».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в селе Апанасовка Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, погибли три человека, в том числе двое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».