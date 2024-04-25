Украинский беспилотник атаковал автобус в Брянской области
Четверо мирных жителей пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины, осуществлённой с помощью дрона-камикадзе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его словам, инцидент произошёл в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Под удар попал пассажирский автобус.
«Пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребёнок 14 лет. Они доставлены в медучреждение, им оказали всю необходимую медпомощь», - написал он.
Губернатор также добавил, что всем пострадавшим «будет оказана материальная помощь».
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в селе Апанасовка Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, погибли три человека, в том числе двое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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