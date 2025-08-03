Мужская сборная России по плаванию выиграла комбинированную эстафету 4х100 м на ЧМ

Российские пловцы установили рекорд чемпионатов мира с результатом 3:26,93 - это рекорд Европы и чемпионатов мира. Серебро завоевала Франция (3:27,96), бронза — у США (3:28,62). В финале сборную России представили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев.

До этого наши пловцы ни разу не побеждали на чемпионатах мира в этой дисциплине.

Это третье золото российской команды на соревнованиях. Ранее сегодня Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 м на спине. Первое золото наши взяли в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».