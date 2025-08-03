Мужская сборная России по плаванию выиграла комбинированную эстафету 4х100 м на ЧМ
Мужская сборная России по плаванию завоевала золото в комбинированной эстафете 4X100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Российские пловцы установили рекорд чемпионатов мира с результатом 3:26,93 - это рекорд Европы и чемпионатов мира. Серебро завоевала Франция (3:27,96), бронза — у США (3:28,62). В финале сборную России представили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев.
До этого наши пловцы ни разу не побеждали на чемпионатах мира в этой дисциплине.
Это третье золото российской команды на соревнованиях. Ранее сегодня Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 м на спине. Первое золото наши взяли в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru