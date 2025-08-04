В Нижнем Новгороде во время заплыва умер рязанский триатлонист
Спортсмен из Рязани Андрей Пуляев умер во время соревнований по триатлону Ironstar 113 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.
Отмечается, что мужчине стало плохо недалеко от финиша водного этапа дистанции.
«Спасатели передали участника бригаде скорой помощи, которая начала реанимационные действия. К сожалению, участника спасти не удалось», - подчеркнули в пресс-службе.
Погибший спортсмен обладал соответствующим опытом, он уже участвовал в соревнованиях по триатлону на 113 км и 226 км и перед допуском к турниру проходил медицинское обследование. По данным из открытых источников, Андрею Пуляеву было 40 лет.
Ранее пловец из Москвы Дмитрий Ионов умер после заплыва на дистанции 3 км во время соревнований X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде, пишет RT.
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