В Нижнем Новгороде во время заплыва умер рязанский триатлонист

Спортсмен из Рязани Андрей Пуляев умер во время соревнований по триатлону Ironstar 113 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

Отмечается, что мужчине стало плохо недалеко от финиша водного этапа дистанции.

«Спасатели передали участника бригаде скорой помощи, которая начала реанимационные действия. К сожалению, участника спасти не удалось», - подчеркнули в пресс-службе.

Погибший спортсмен обладал соответствующим опытом, он уже участвовал в соревнованиях по триатлону на 113 км и 226 км и перед допуском к турниру проходил медицинское обследование. По данным из открытых источников, Андрею Пуляеву было 40 лет.

Ранее пловец из Москвы Дмитрий Ионов умер после заплыва на дистанции 3 км во время соревнований X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде, пишет RT.

