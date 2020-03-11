Олимпиаду в Токио могут перенести на два года

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио сообщил о возможности переноса соревнований на два года из-за коронавируса. Об этом заявил в интервью американской газете Wall Street Journal член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси.

По его словам, это стало бы наиболее приемлемым решением с финансовой точки зрения, так как из-за отмены Игр или проведения их без зрителей издержки будут слишком велики.