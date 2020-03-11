Олимпиаду в Токио могут перенести на два года

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио сообщил о возможности переноса соревнований на два года из-за коронавируса. Об этом заявил в интервью американской газете Wall Street Journal член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси.

По его словам, это стало бы наиболее приемлемым решением с финансовой точки зрения, так как из-за отмены Игр или проведения их без зрителей издержки будут слишком велики.

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По словам функционера, у Международного олимпийского комитета (МОК) в случае отмены могут быть неприятности. Такахаси обратил внимание на средства, которые телекомпании США заплатили за право транслировать соревнования летней Олимпиады в Токио, передает ТАСС.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

Ранее почётный президент ОКР Леонид Тягачёв в эфире НСН прокомментировал заявления о том, что Олимпиада в Токио этим летом может быть перенесена или проведена без зрителей из-за коронавируса. По его словам, это не совсем правильно.


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ФОТО: pixabay.com
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