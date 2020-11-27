Россия заявила о готовности передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID

Россия через Фонд прямых инвестиций может передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Будапеште глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в эфире НСН объяснил необходимость двухфазной вакцинации от COVID-19. По его мнению, не стоит опасаться, что человек не придет сделать второй укол.

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«Вакцинация будет проходит за счет средств федерального бюджета. Это ответственность государства, оно должно обеспечить вакцинацию таким образом, чтобы эффективно расходовать средства. Сложно себе представить, что человек на первую вакцинацию пришел, а потом потерялся. Наверное, это меньшая из проблем, которые сейчас существуют», - сказал он.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаВенгрия
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