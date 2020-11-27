Россия заявила о готовности передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID

Россия через Фонд прямых инвестиций может передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Будапеште глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в эфире НСН объяснил необходимость двухфазной вакцинации от COVID-19. По его мнению, не стоит опасаться, что человек не придет сделать второй укол.