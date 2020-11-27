Россия заявила о готовности передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID
Россия через Фонд прямых инвестиций может передать Венгрии технологию производства вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Будапеште глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в эфире НСН объяснил необходимость двухфазной вакцинации от COVID-19. По его мнению, не стоит опасаться, что человек не придет сделать второй укол.
«Вакцинация будет проходит за счет средств федерального бюджета. Это ответственность государства, оно должно обеспечить вакцинацию таким образом, чтобы эффективно расходовать средства. Сложно себе представить, что человек на первую вакцинацию пришел, а потом потерялся. Наверное, это меньшая из проблем, которые сейчас существуют», - сказал он.
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