Биолог объяснил необходимость двухфазной вакцинации от COVID-19

«Вакцинация будет проходит за счет средств федерального бюджета. Это ответственность государства, оно должно обеспечить вакцинацию таким образом, чтобы эффективно расходовать средства. Сложно себе представить, что человек на первую вакцинацию пришел, а потом потерялся. Наверное, это меньшая из проблем, которые сейчас существуют», - сказал он.



Колбасов также рассказал, зачем понадобилась повторная вакцинация, если другие прививки этого не требуют.



«Вакцина от гриппа производится по другой технологии. Она является более эффективной, но при этом менее безопасной. По этому пути с учетом новых требований безопасности вакцины разработчики не пошли. Безопасность требует двукратной вакцинации, которая усиливает иммунный ответ», - отметил ученый.



Ранее специалисты центра «Вектор» рассказали, что после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» в течение трех недель не стоит переохлаждаться, перегреваться и употреблять алкоголь. Также важно, чтобы человек был относительно здоровым, а диабет или сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для вакцинирования.



Ближайшая дата поступления вакцины в гражданский оборот ожидается 10 декабря, вакцинация от коронавируса будет бесплатной для россиян.



Накануне новосибирский центр «Вектор» приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Региональные медицинские учреждения получили уже вакцину и медики приступили к набору добровольцев для проведения пострегистрационных исследований.

