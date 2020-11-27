Лукашенко заявил о необходимости белорусской вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские власти предложили республике штамм вакцины от COVID-19, передаёт агентство БелТА.

На встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска глава государства подчеркнул, что белорусам нужно самим научиться производить свой препарат от коронавируса.

Лукашенко считает, что делать это должно государственное предприятие, а производство можно организовать на базе предприятия «Белмедпрепараты».

«Ещё непонятно, может, эта зараза останется навсегда, и нам, как от гриппа, придется прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину», - добавил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что РФ не только предложила Белоруссии штамм вакцины для её производства - российский бизнес готов поучаствовать в финансировании.

