Лукашенко заявил о необходимости белорусской вакцины от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские власти предложили республике штамм вакцины от COVID-19, передаёт агентство БелТА.
На встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска глава государства подчеркнул, что белорусам нужно самим научиться производить свой препарат от коронавируса.
Лукашенко считает, что делать это должно государственное предприятие, а производство можно организовать на базе предприятия «Белмедпрепараты».
«Ещё непонятно, может, эта зараза останется навсегда, и нам, как от гриппа, придется прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину», - добавил белорусский лидер.
Лукашенко рассказал, что РФ не только предложила Белоруссии штамм вакцины для её производства - российский бизнес готов поучаствовать в финансировании.
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