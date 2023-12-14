Россия завершила подготовку системы мониторинга ядерных испытаний

Россия закончила подготовку своего сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний (МСМ). Об этом сообщил исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд, сообщило агентство ТАСС.

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Отмечается, что Флойд поздравил Россию и сотрудников организации с вводом последнего объекта российского сегмента.

«Это важнейшие компоненты глобальной сети, которая помогает поддерживать мир и безопасность, гарантируя, что ни одно ядерное испытание не останется незамеченным», — подчеркнул Флойд.

Российский сегмент МСМ включает в себя 32 станции. Специалисты трудились над проектом 13 лет. Такой срок объясняется особенностями расположения последнего объекта — сейсмической станции «Южно-Сахалинск».

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе седьмого заседания «Астана клуба» заявил, что мир стоит на пороге ядерной войны.

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Фото: telegram.org
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