Россия завершила подготовку системы мониторинга ядерных испытаний
Россия закончила подготовку своего сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний (МСМ). Об этом сообщил исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что Флойд поздравил Россию и сотрудников организации с вводом последнего объекта российского сегмента.
«Это важнейшие компоненты глобальной сети, которая помогает поддерживать мир и безопасность, гарантируя, что ни одно ядерное испытание не останется незамеченным», — подчеркнул Флойд.
Российский сегмент МСМ включает в себя 32 станции. Специалисты трудились над проектом 13 лет. Такой срок объясняется особенностями расположения последнего объекта — сейсмической станции «Южно-Сахалинск».
Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе седьмого заседания «Астана клуба» заявил, что мир стоит на пороге ядерной войны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Автодор» озвучил стоимость проезда по трассе М-12 «Восток»
- СМИ: На певца Шарлота возбудили дело за публичное сожжение паспорта РФ
- Россия завершила подготовку системы мониторинга ядерных испытаний
- СМИ: Финляндия откроет 15 военных баз на своей территории для США
- Оконная рама упала с двадцатого этажа на женщину и ребенка в Москве
- У пианиста Михаила Плетнева украли рояль за 12 миллионов рублей
- Юрия Соломина выпишут из больницы на следующей неделе
- Депутат Синельщиков призвал гуманизировать наказание по трети статей уголовного кодекса
- Путин заявил, что к газовым сетям в РФ подключены 450 тысяч домохозяйств
- ООН: Газа больше не пригодна для жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru