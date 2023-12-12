Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе

Политик указал на рост силового противостояния в международных отношениях, кризис в мировой экономике, изменение климата и ухудшение взаимодействия между ядерными державами.

Назарбаев признал, что добиться значимого прогресса в ядерном разоружении не удается. Он призвал международных игроков активизировать усилия для предотвращения катастрофы.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО после победы на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

