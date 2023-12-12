Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что мир стоит на пороге ядерной войны. Об этом он заявил на седьмом заседании «Астана клуба», пишет РИА Новости.
Политик указал на рост силового противостояния в международных отношениях, кризис в мировой экономике, изменение климата и ухудшение взаимодействия между ядерными державами.
Назарбаев признал, что добиться значимого прогресса в ядерном разоружении не удается. Он призвал международных игроков активизировать усилия для предотвращения катастрофы.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО после победы на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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