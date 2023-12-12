Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что мир стоит на пороге ядерной войны. Об этом он заявил на седьмом заседании «Астана клуба», пишет РИА Новости.

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Политик указал на рост силового противостояния в международных отношениях, кризис в мировой экономике, изменение климата и ухудшение взаимодействия между ядерными державами.

Назарбаев признал, что добиться значимого прогресса в ядерном разоружении не удается. Он призвал международных игроков активизировать усилия для предотвращения катастрофы.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО после победы на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВойнаЯдерное ОружиеНазарбаев

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